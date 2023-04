Putin podpísal zákon o elektronických povolávacích rozkazoch. Odmietači nebudú môcť registrovať auto ani odcestovať

Dôležité

Ukrajinská vláda nepovolí svojim športovým tímom súťažiť na podujatiach, na ktorých za zúčastňujú i športovci z Ruska a Bieloruska. Ukrajinské ministerstvo pre mládež a šport zverejnilo príslušný dekrét. Čítaj ďalej

Ukrajina nesúhlasí s úsilím Medzinárodného olympijského výboru, ktorý odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu, pripomína AP.

Ukrajina minulý mesiac uviedla, že sa bude usilovať zabrániť svojim športovcom súťažiť proti Rusom a Bielorusom. MOV reagoval, že takýto krok spôsobí škodu len ukrajinským športovcom. Táto organizácia v piatok na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.

Výnos ukrajinského ministerstva zahŕňa národné tímy a nie je jasné, či sa vzťahuje aj na jednotlivých ukrajinských hráčov na mužských a ženských tenisových súťažiach, na ktorých Rusi a Bielorusi naďalej hrajú pod neutrálnym štatútom. Tiež nie je jasné, aký vplyv bude mať rozhodnutie vlády na prebiehajúcu kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá Európy vo futbale.

Európska futbalová únia povolila Bielorusku zúčastniť sa, Rusku však nie. Ukrajina a Bielorusko sú v rôznych kvalifikačných skupinách a žreb play off ich nemôže postaviť proti sebe, dodáva AP.

MOV koncom januára uviedol, že skúma možnosti, ako zahrnúť Rusov a Bielorusov do olympiády ako jej neutrálnych účastníkov, čo by znamenalo, že by súťažili pod olympijskou vlajkou – avšak len tí, čo nepodporujú ruského prezidenta Vladimira Putina.

Medzinárodné federácie jednotlivých športov nemusia odporúčania MOV zaviesť. Medzinárodný olympijský výbor ešte musí oznámiť svoje rozhodnutie o účasti športovcov na budúcoročnej olympiáde v Paríži. (TASR)