Bielorusko schválilo trest smrti pre vojakov odsúdených za vlastizradu

Prezidentka Čaputová je za poskytnutie stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Zdôraznila však, že vzhľadom na dočasne poverenú vládu je potrebné nájsť ústavne súladnú cestu. Považuje za logické, že vláde dodá legitimitu na dané rozhodnutie parlament.

Nesúhlasí s nápadom, aby o závažných otázkach zahraničnej politiky v prípade odvolanej vlády rozhodovala prezidentka. Odkázala politikom, aby sa neskrývali za ženskú sukňu.

"Ak parlament v decembri odobral legitimitu vláde, a teda obmedzil jej právomoci, tak z logiky veci aj našej ústavy vyplýva, že by to mal byť práve parlament, kto by tú legitimitu vláde mal dodať v tom konkrétnom rozhodnutí alebo celkovo vo všetkých závažných otázkach zahraničnej politiky," uviedla Čaputová.

Ako dodala, vojenskú pomoc Ukrajine podporuje. Poukázala na to, že Ukrajina sa bráni, neútočí a svet jej pomáha s obranou hodnôt, ktoré sú dôležité aj pre nás. (TASR)