Rusko sa podľa tajného dokumentu chystá postupne pohltiť Bielorusko

Rusko sa podľa dokumentu uniknutého z Kremľa chystá postupne pohltiť Bielorusko. Dokument údajne pochádza z roku 2021 a predostiera plán na politickú, hospodársku a vojenskú infiltráciu Bieloruska.

Informovali o tom nemecký denník Süddeutsche Zeitung či spravodajský server Yahoo News s odvolaním sa na tajný dokument, ktorý majú k dispozícii.

Plán je rozvrhnutý do niekoľkých fáz, krátkodobé do roku 2022, strednodobé do roku 2025 a dlhodobé do roku 2030. Zavŕšením dlhodobého plánu má byť vytvorenie "Zväzového štátu Ruska a Bieloruska" pod ruským vedením.

Obe krajiny už sú formálne súčasťou takzvaného zväzového súštátia na základe zmluvy z roku 1999, ktorá navyše vytvára právny základ pre ďalšiu integráciu medzi oboma krajinami.

Médiá, ktoré majú dokument k dispozícii, označujú cieľ v zásade ako anexiu Bieloruska do roku 2030. Sedemnásťstranový dokument s názvom Strategické ciele Ruskej federácie a Bieloruska hovorí o obmedzení vplyvu Západu v regióne a opevnení voči NATO.

Bielorusko udržiavalo aj po zrútení Sovietskeho zväzu s Ruskom najtesnejšie vzťahy vďaka politike prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý stojí na čele krajiny od roku 1994. Posledné zjavne zmanipulované voľby v roku 2020 však vyvolali v celej krajine obrovské protesty.

Süddeutsche Zeitung aj Yahoo News tvrdia, že hovorili s expertmi, ktorí potvrdili pravosť dokumentu. Ten podľa informácií Yahoo News pochádza z kremeľského riaditeľstva pre cezhraničnú spoluprácu, ktoré bolo vytvorené v októbri 2018 a podľa zdroja bolo poverené navrhnutím nových stratégií na dosiahnutie ruských cieľov v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Bielorusku, na Ukrajine a v Moldavsku. (ČTK)