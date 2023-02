Holandsko obviňuje Rusko zo špionáže, obmedzí počet diplomatov na ruskom veľvyslanectve v Haagu

Dovoz plynu z Ruska do Česka klesol v januári na nulu. Uviedol to český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. V predchádzajúcich rokoch pritom predstavoval podiel ruského plynu dovezeného do Česka okolo 97 percent. Čítaj ďalej

Ruský plyn štát nahradil dovozom plynu z Nórska a skvapalneným plynom LNG z Holandska a Belgicka. K obmedzeniu závislosti od Ruska pomohli aj úspory v spotrebe. "Od ukončenia dodávok cez plynovod Nord Stream k nám môže plyn z Ruska prúdiť len cez Slovensko. A odtiaľ od vlaňajšieho septembra do konca januára pritieklo len 2,2 percenta celkového dovozu. V januári to dokonca nebol ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu cez Nemecko," povedal Síkela. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou (ČTK)