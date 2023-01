Nemecko dodá Ukrajine tanky, iba ak tak urobia aj spojenci, potvrdil nový minister obrany

Nemecko dodá Ukrajine tanky, iba ak tak urobia aj spojenci. Potvrdil to nový minister obrany Boris Pistorius. "Budeme musieť počkať a uvidíme, či sa posunieme. Rokujeme o tom, najmä s naším transatlantickým partnerom Spojenými štátmi," povedal Pistorius pre televíziu RTL.

Tak ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch ide podľa Pistoriusa o to, aby do toho Nemci nešli sami. Je to o spoločnom rozhodnutí, rovnako ako to bolo nedávno pri poskytnutí bojových vozidiel pechoty Marder, povedal.

Nový šéf nemeckého rezortu obrany zároveň zdôraznil, že Berlín od začiatku vojny na Ukrajine dôsledne podporuje Kyjev a bude v tom pokračovať. "Rusku nesmie byť umožnené vyhrať vojnu a Nemecko k tomu prispeje všetkým potrebným," uviedol. (TASR)