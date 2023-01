Ruský technologický gigant žiada pracovníkov, aby sa vrátili do Ruska. Inak im hrozí výpoveď

Ruský technologický gigant VK Group žiada, aby sa pracovníci zo zahraničia vrátili do Ruska. Vláda totiž zvažuje zákaz práce na diaľku, informovali o tom investigatívne médiá. Spoločnosť vlastní populárnu sociálnu sieť VKontakte.

Vláda odhaduje, že od invázie na Ukrajinu a čiastočnej mobilizácie utieklo z Ruska 100-tisíc IT pracovníkov, čo je asi desať percent technickej pracovnej sily. Okolo 80-tisíc naďalej pracuje pre ruské firmy zo zahraničia.

Dva nemenované zdroje blízke vedeniu VK povedali telegramovému kanálu Mozhem Obyasnit, že spoločnosť nariadila zamestnancom so sídlom v zahraničí, aby sa vrátili do Ruska, inak ich prepustia.

Takéto prepúšťanie by pomohlo VK "zbaviť sa" rizikových zamestnancov, ak by ruská armáda spustila druhú vlnu mobilizácie. Spoločnosť sa totiž obáva, že by títo zamestnanci mohli zámerne sabotovať VK, ak by boli ich rodinní príslušníci povolaní.

VK Group údajne plánuje zverejniť požiadavku na návrat zamestnancov do konca marca.

Generálny riaditeľ VK Vladimir Kirienko je synom Sergeja Kirienka, zástupcu vedúceho administratívy prezidenta Putina. (The Moscow Times)