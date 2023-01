Ukrajinským slovom roka je ruská veta, ktorá sa stala symbolom odporu

Poľskí lídri diskutujú o ukrajinskej žiadosti o dodanie tankov Leopard 2. Na stretnutí sú prezident Duda, premiér Morawiecki a niekoľkí ministri. Podľa prezidentského poradcu Szrota je pri rozhodnutí nutné zvážiť aj bezpečnosť Poľska. Čítaj ďalej

Ak by sa Varšava rozhodla odovzdať obmedzený počet tankov Leopard nemeckej výroby, bolo by to „iba v rámci širokej dohody a záväzku iných krajín, ktoré tieto tanky majú“, vysvetlil prezidentský poradca Pawel Szrot.

Morawiecki v sobotu povedal, že sa s Dudom zapojili do medzinárodných rozhovorov „širšej koalície“ o ťažkých tankoch pre Ukrajinu, ale že Varšava nebude postupovať v potenciálnych dodávkach sama. (SITA)