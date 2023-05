Biden sa v Hirošime stretne so Zelenským a oznámi nový balík pomoci pre Ukrajinu

Ukrajina je otvorená vývozu ruského čpavku, ak sa rozšíri obilná dohoda o ďalšie ukrajinské prístavy a širší sortiment komodít. Je to prvýkrát, čo Kyjev verejne vyjadril svoj postoj k exportu ruského čpavku. Čítaj ďalej

Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, uľahčuje "bezpečnú plavbu na vývoz obilia a súvisiacich potravín a hnojív vrátane amoniaku" z troch ukrajinských prístavov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ukrajinský vládny zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, pre agentúru Reuters uviedol, že znenie dohody sa nevzťahuje na tranzit ruského amoniaku cez Ukrajinu. Rusko – hlavný vývozca čpavku – vyvíja tlak na obnovenie jeho dodávok potrubím z ruského mesta Toliatti do čiernomorského prístavu Pivdennyj pri Odese. Tento čpavkovod je stavaný na prečerpávanie až 2,5 milióna ton amoniaku ročne.

Do rozpútania vojny na Ukrajine vo februári 2022 vyvážalo Rusko ročne 4,4 milióna ton čpavku, čo predstavuje 20 percent celosvetového námorného obchodu. Obnovenie dodávok amoniaku cez potrubie podporila aj Organizácia Spojených národov, ktorá sa tak snaží pomôcť pri zaisťovaní a posilňovaní globálnej potravinovej bezpečnosti.

Napriek hrozbám Ruska, že od obilnej dohody odstúpi, bola jej platnosť v stredu predĺžená o ďalšie dva mesiace. Stalo sa tak deň pred jej vypršaním. Do tejto dohody sú zahrnuté len tri z hlavných ukrajinských čiernomorských prístavov. Kyjev opakovane tlmočil svoje želanie, aby sa dohoda vzťahovala na viac tovarov i prístavov.

Ukrajinský vládny zdroj citovaný agentúrou Reuters uviedol, že v texte dohodnutom v stredu sa nespomína produktovod Toliatti-Odesa ani tranzit čpavku. Zdroj dodal, že ak sa má na prepravu amoniaku z Ruska využívať trasa cez Ukrajinu, bude potrebná ďalšia dohoda.

Výmenou za súhlas s touto alternatívou by Ukrajina predložila vlastné požiadavky. Malo by ísť o komodity, ktoré "budú slúžiť našim národným záujmom," uviedol ukrajinský vládny zdroj. Nespresnil, aký tovar by chcela Ukrajina do zoznamu zaradiť. Ukrajinskí predstavitelia však pred časom uvádzali, že Ukrajina potrebuje vyvážať po mori aj výrobky z ocele. (TASR)