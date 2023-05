Nemecký správny súd potvrdil zákaz ruských vlajok na spomienkových podujatiach v Berlíne

Ruské úrady začali povolávať ľudí do armády v okupovanom ukrajinskom meste Mariupoľ. Oznámila to legitímna mariupoľská mestská rada. Čítaj ďalej

„Úrady v Mariupoli začali činnosť na odvody do armády. Okupanti hľadajú občanov, ktorí si neplnia svoju 'vojenskú povinnosť'. Nepriatelia plánujú do augusta povolávať mužov do armády," uviedol starosta Vadym Bojčenko, ktorý sa nachádza na území pod kontrolou Ukrajiny.

Ako prvých budú údajne povolávať zamestnancov verejného sektora.

(SITA)