Obyvatelia New Yorku protestujú kvôli nedávnemu zabitiu pasažiera metra

Obyvatelia New Yorku protestujú kvôli incidentu, pri ktorom v metre zomrel jeden z pasažierov. Človek bez domova, Jordan Neely v metre hlasno pokrikoval. Jeden zo spolucestujúcich ho potom dlho držal pod krkom, čo viedlo ku smrti.

Čin, ktorý má na svedomí bývalý príslušník americkej námornej pechoty, vyvolal vlnu pobúrenia a kritiku na adresu mesta pre nedostatočnú podporu tých, ktorí trpia duševnými chorobami a ocitli sa na ulici.

Bližšie neidentifikovaný príslušník námorníctva zatiaľ nebol z ničoho obvinený. Tridsaťročného Jordana Neelyho miestne médiá označujú za človeka bez domova čiernej pleti. O šesť rokov mladší muž, ktorý mal na svedomí jeho smrť, je beloch.

Polícia ho v pondelok vypočula a následne prepustila. Organizátori protestov, ktoré sa majú konať dnes večer miestneho času, označujú incident za "lynč" a požadujú, aby bol páchateľ obvinený.

Starosta New Yorku Eric Adams uviedol, že v prípade zohrali úlohu duševné problémy, ďalej sa ale odmietol vyjadrovať s tým, že vyšetrovanie ešte neskončilo. Neely bol známy ako imitátor Michaela Jacksona.

Ako legendárny spevák sa obliekal a tancoval v newyorskom metre a jeho staniciach. Ku konfliktu so spolucestujúcimi došlo po tom, ako nastúpil do vozidla a začal kričať na ostatných pasažierov, že je hladný a že je pripravený zomrieť, napísal denník The New York Times s odvolaním sa na políciu. (ČTK)