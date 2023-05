Irán má dostatok uránu na výrobu piatich jadrových bômb, tvrdí izraelský minister

Irán má dostatok uránu na výrobu piatich jadrových bômb, jedna mu stačiť nebude, povedal izraelský minister obrany Joav Galant svojmu gréckemu kolegovi Nikosovi Panajotopulosovi.

“Nepochybujte o tom, že Iránu nebude stačiť jedna jadrová bomba. Doteraz získal dosť materiálu obohateného na 20 a 60 percent na výrobu piatich jadrových bômb," povedal Galant gréckemu ministrovi obrany počas návštevy Atén.

Proti iránskym aktivitám v Sýrii

Ak by sa Irán rozhodol obohacovať urán na 90 percent, išlo by podľa Galanta o fatálnu chybu, ktorá by ohrozila celý Blízky východ. Galant tiež uviedol, že Izrael nedopustí, aby si Irán budoval vojenskú baštu v susednej Sýrii.

"V uplynulých šiestich mesiacoch Irán každý týždeň posielal do Sýrie lietadlá naložené zbraňami, ktoré sú využívané na terorizmus," povedal Galant.

"Sýrsky režim by mal vedieť, že izraelská armáda bude tvrdo reagovať na akékoľvek útoky vychádzajúce zo sýrskeho územia. Nedopustíme, aby sa Irán v Sýrii vojenský zakorenil alebo si tam vybudoval diaľnicu na prepravu zbraní do Libanonu," dodal.

Vyhrážky iránskeho prezidenta

Iránsky prezident Ebrahím Raísí vo štvrtok počas návštevy sýrskeho hlavného mesta Damask vyhlásil, že pád Izraela je "veľmi blízko". Na mieste sa okrem iného stretol so zástupcami Islamského džihádu a Hamasu.

"Dnes je viac ako kedykoľvek predtým potrebná jednota síl odporu, regiónu a islamského sveta za účelom oslobodenia Jeruzalema a docielenia palestínskeho sebaurčenia. Domnievame sa, že pád sionistického režimu je veľmi blízko, "povedal. (ČTK)