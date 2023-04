Smer odmieta, že by v otázke členstva Ukrajiny v Európskej únii zmenil postoj

Mal pri sebe zbraň a spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi by bol bojoval až do konca v prípade, že by Rusi vtrhli do jeho sídla v Kyjeve. Ukrajinský prezident Zelenskyj v rozhovore pre televíznu stanicu 1+1 spomínal na prvé chvíle vojny, keď sa ho snažili zabiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(TASR)