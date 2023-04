V Taliansku je opäť dostupný populárny chatovací systém ChatGPT

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva uznal šesť rezervácií pôvodných obyvateľov. Splnil tak svoj predvolebný sľub o posilnení práv domorodej populácie a ochrane amazonského pralesa. Čítaj ďalej

Ide o prvé uznanie rozšírenia kmeňových teritórií od roku 2018. Lulov ultrapravicový predchodca Jair Bolsonaro nové rezervácie odmietal s tým, že pôvodní obyvatelia majú príliš veľa pôdy, uviedla agentúra Reuters.

Domorodé komunity ohrozujú ťažiari

Vláda doteraz v Brazílii uznala 434 z celkovo 730 oblastí, v ktorých na pôde predkov s rozlohou 117 miliónov hektárov žije asi 300 etnických skupín. Prevažná väčšina týchto teritórií sa nachádza v Amazónii.

Domorodé komunity, ktoré žijú v štátom neuznaných oblastiach, čelia hrozbe ťažby dreva, zlata a nerastných surovín, ktorých za vlády Bolsonara pribudlo.

Lula uznanie rezervácií oznámil na každoročnom stretnutí so zástupcami pôvodných obyvateľov v brazílskej metropole. "Nenechám ani jedno domorodé teritórium nechránené," uviedol ľavicový prezident.

Sporný rok 1988

Predstavitelia pôvodných etník od prezidenta žiadali urýchlené uznanie zvyšných troch stoviek oblastí. Tie sú dávno zmapované, no na oficiálne uznanie čakajú roky.

Bolsonaro za svojej vlády tvrdil, že nikdy nepovolí ani centimeter ďalšej krajiny pre rezervácie. Tvrdil, že pôvodní obyvatelia majú "príliš veľa pôdy pre príliš málo ľudí" a komerčné poľnohospodárstvo a ťažbu plánoval povoliť aj v uznaných rezerváciách.

Predstavitelia poľnohospodárskeho sektora v parlamente sa usilujú o schválenie zákona, ktorý by stanovil termín pre platnosť rezervácií. Chcú, aby za chránené územia pôvodných obyvateľov boli považované len tie, ktoré obývali v roku 1988, keď bola vyhlásená súčasná brazílska ústava.

Ostatné územia, na ktorých žijú, by sa tak otvorili pre ťažbu nerastov a dreva a chov dobytka, čo by znamenalo ďalšie výrub amazonského pralesa a zanechalo by desaťtisíce pôvodných obyvateľov bez ochrany.

O určení termínu teraz rokuje tiež najvyšší súd, ktorý by v prípade mal rozhodnúť v júli.

Domorodci sú najlepší ochrancovia

Kritici opatrení namietajú, že brať ako rozhodujúci rok 1988 je nespravodlivé, pretože z početných území boli pôvodní obyvatelia vyhnaní počas diktatúry v rokoch 1964 až 1985.

"Oblasti pôvodných obyvateľov sú kľúčové pre ochranu Amazónie, svetovú centrálnu banku biodiverzity. 2000. Domorodci sú tými, ktorí jej bohatstvo vedia najlepšie chrániť, "uviedol Toerris Jaegger, ktorý vedie environmentálnu organizáciu Rainforest Foundation Norway.

V Brazílii žije zhruba 897 000 pôvodných obyvateľov z troch stoviek etnických skupín. V krajine existuje na 270 pôvodných jazykov, ktoré ale používa len zlomok domorodej populácie.

Najpočetnejším etnikom sú Tikunovia, ktorí tvoria 6,8 percenta domorodej populácie, uvádza organizácia International Work Group for Indigenous Affairs. (ČTK)