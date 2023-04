Francúzsko odsunulo zo Sudánu 538 ľudí, svojich občanov prevezie aj Británia

V migračnom centre na talianskom ostrove Lampedusa je už 2 200 utečencov, jeho kapacita je však iba 400 osôb. Humanitárne organizácie upozorňujú na zhoršujúce sa hygienické podmienky. Od večera tam dorazilo 20 plavidiel so sedemsto utečencami. Čítaj ďalej

Informovala o tom agentúra EFE. Podľa nej by dnes mal na Lampedusu kvôli kritickej situácii doraziť aj minister vnútra Matteo Piantedosi.

Lampedusa, ktorá leží asi 140 kilometrov od tuniského pobrežia a má šesťtisíc obyvateľov, sa s prílevom migrantov potýka dlhodobo. Tento rok je však migračná vlna asi štyrikrát väčšia ako v rovnakom období vlani.

V posledných týždňoch s teplejším počasím opäť zosilnela, len od nedele priplávalo na Lampeduse vyše 1 200 utečencov, uviedla agentúra ANSA. Talianske úrady sa snažia situáciu riešiť tým, že migrantov prevážajú na Sicíliu, pod ktorú Lampedusa administratívne spadá.

Talianska vláda tento mesiac vyhlásila kvôli výraznému náporu migrantov na pol roka núdzový stav, ktorý má okrem iného uľahčiť zriaďovanie nových prijímacích stredísk pre utečencov, ale aj rýchlejšie vybavovanie žiadostí o azyl a repatriácie tých, ktorí naň právo nemajú. Talianska vláda v tejto súvislosti tiež opakovane vyzýva Európsku úniu, aby jej s prílevom migrantov pomohla.

Podľa pondelkových údajov talianskeho ministerstva vnútra priplávalo do Talianska od 1. januára 36 610 utečencov, zatiaľ čo v rovnakom období vlani ich bolo 9 089 a predvlani v rovnakom období 8 604.

Štatistiky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov uvádzajú, že cez Stredozemné more z Afriky tento rok doplávalo do Únie 45 825 migrantov, z toho najviac práve do Talianska, asi 5 300 utečencov dorazilo od januára do Španielska a vyše 4 100 priplávalo do Grécka. (ČTK)