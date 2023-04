Výbuch v policajnom komplexe v Pakistanu si vyžiadal 12 obetí, podobné útoky vykonáva aj Taliban

Američania nemajú v pláne rozmiestniť v Sudáne mierové jednotky, informoval bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan. Spojené štáty pracujú na evakuácii svojich občanov z tejto krajiny. Čítaj ďalej

Spojené štáty podľa Sullivana rozmiestnili nad pozemnou evakuačnou trasou prieskumné prostriedky, aby ľuďom uľahčili bezpečné cestovanie po krajine z Chartúmu do prístavu Port Sudán.

"Začali sme pozorovať, že konvoje prichádzajú oveľa pravidelnejšie, a sú to aj konvoje, v ktorých sú Američania," citovala agentúra AP bezpečnostného poradcu Bieleho domu. "Akonáhle sú v prístave, využívame diplomatické zariadenia v susedných krajinách, aby sme týmto Američanom pomohli s ich ďalšou cestou, a tak sa dostali bezpečne z krajiny," dodal Sullivan.

Podľa bezpečnostného poradcu USA naďalej zvažujú všetky možnosti, ako Američanom v krajine pomôcť. O vyslaní mierových jednotiek ale neuvažujú.

"Nie je štandardnou praxou, aby Spojené štáty posielali americkú armádu do vojnových zón, aby odtiaľ dostala amerických občanov," povedal Sullivan. "Neurobili sme to v Líbyi. Neurobili sme to v Sýrii. Neurobili sme to v Jemene, ani na Ukrajine," dodal s tým, že jediným a ojedinelým prípadom boli evakuácie z Afganistanu. (ČTK)