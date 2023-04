Únia a Nórsko uzavreli zelenú alianciu, spoločne posilnia ochranu klímy

Ukrajina poprela, že na výročie invázie plánovala útoky hlboko v Rusku. Poradca prezidenta Mychajlo Podoľak označil správu denníka Washington Post za "zvláštnu mediálnu senzáciu". Čítaj ďalej

"Mám jednoduchú otázku. Prečo by sme to potrebovali urobiť? Akú úlohu by takáto jednorazová akcia vyriešila? Zmenila by priebeh vojny? Donútila by Rusov utiecť? Ukončila by potrebu zbraní?" napísal Podoľak na Twitteri.

Podľa neho takéto správy majú jediný význam – v západných metropolách potvrdzujú verejnú mienku v tom, že Ukrajina je nerozumná, infantilná a impulzívna krajina a je nebezpečné zveriť jej silné zbrane.

"Ukrajina to vidí inak. K vojne pristupujeme s jasnou logikou: potrebujeme rakety dlhého doletu, aby sme zničili ruskú logistiku na okupovaných územiach, a rôzne typy lietadiel na ochranu oblohy a zničenie ruského opevnenia. To sú hlavné komponenty úspešných protiofenzívnych operácií," dodal Podoľak.

(TASR)