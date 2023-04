Taliansky prezident navštívil vojenskú základňu v Kuchyni

Boje v Sudáne si za päť dní vyžiadali najmenej 270 civilných obetí. "Počet obetí je vysoký, odhady hovoria o viac než 270 civilných obetiach," uvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva USA, ku ktorému sa pripojilo aj 14 ambasád. Čítaj ďalej

Predpokladá sa, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší.

Veľa vyradených zdravotníckych zariadení

Množstvo zranených sa totiž nemôže dostať do nemocníc, ktoré sú tiež pod paľbou, uviedli tamojšie lekárske odbory.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z 59 najväčších zdravotníckych zariadení v Chartúme je podľa nich až 39 v súčasnosti "mimo prevádzky", ostatné majú "vážne problémy".

Z Chartúmu medzitým ušli tisícky jeho obyvateľov. Svedkovia uviedli, že na uliciach ležia telá z bojov medzi armádou a polovojenskými jednotkami, ktoré prepukli napriek tomu, že bojujúce strany sa dohodli na 24-hodinovom prímerí.

Evakuačné plány

Terčom útokov sa stali aj zahraniční diplomati. Hlavný koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths uviedol, že boli zaznamenané správy o útokoch a sexuálnom násilí voči humanitárnym pracovníkom.

Vlády krajín medzitým začali s plánovaním evakuácie svojich občanov vrátane personálu OSN zo Sudánu, dodáva AFP.

Boje, ktoré vypukli 15. apríla, sú vyvrcholením boja o moc medzi armádou vedenou faktickým prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom a Silami rýchlej podpory (RSF), ktorým velí Muhammad Hamdán Daklú.

Napätie medzi oboma stranami v posledných mesiacoch eskalovalo. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať.

Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate z roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.

(TASR)