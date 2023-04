Gröhling pripomenul desegregačné opatrenia počas svojej éry na ministerstve

Sme podľa neho samobičujúci sa národ. Myslí si, že ľudia si nevážia to, čo majú. "Doprial by som ľuďom, aby mohli odcestovať do Thajska a pozrieť sa na toho chudobného rybára, ktorý nemá nič, býva v plechovej búde, ale celý čas sa na vás usmieva," hovorí Tomáš Yxo Dohňanský z kapely Hex.

