Šéf OSN vyzval znepriatelené strany v Sudáne na okamžité ukončenie bojov

Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN v Sudáne Perthes zároveň v súvislosti s vlnou násilia medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami poznamenal, že situácia v Sudáne je "veľmi premenlivá a je ťažké odhadnúť, kam sa posúva".

K násiliu došlo po niekoľkých týždňoch mocenských bojov medzi dvoma generálmi, ktorí sa chopili moci po prevrate v roku 2021 - hlavným veliteľom sudánskej armády a šéfom vojenskej junty Abdalom Fattáhom Burhánom a jeho zástupcom, generálom Mohamedom Hamdanom Dagalom. Ten stojí na čele vplyvných polovojenských Síl rýchlej podpory.

O situácii v Sudáne plánuje v pondelok rokovať za zatvorenými dverami aj Bezpečnostná rada OSN.

Napätie medzi oboma stranami eskalovalo v posledných mesiacoch. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate z roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu. (TASR)