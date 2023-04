Rusko organizuje veľké námorné cvičenia. Previerky Tichomorskej flotily sa zúčastní 25-tisíc vojakov

Dôležité

Ukrajina obnovila vývoz elektriny na Slovensko, oznámil prevádzkovateľ siete Ukrenergo. Kyjev pozastavil vývoz elektriny do európskych krajín vlani v októbri, keď Rusko začalo útočiť na elektrárne a distribučné zariadenia. Čítaj ďalej

Útoky spôsobili rozsiahle výpadky prúdu pre miestne civilné obyvateľstvo a priemysel.

Spoločnosť Ukrenergo uviedla, že Ukrajina už obnovila vývoz elektriny do Poľska a Moldavska. Tam dodáva 75 megawattov, respektíve 134 MW za hodinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"K dnešnému dňu bol začatý vývoz elektriny na Slovensko," uviedol ukrajinský podnik na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že objem vývozu na Slovensko predstavuje 200 MW za hodinu.

Európska únia je pre ukrajinskú energiu hlavným exportným trhom. Ukrajina predtým vyvážala elektrinu do Moldavska, Maďarska, Slovenska a Poľska, vlani v júni 2022 však vyjadrila nádej, že jej vývoz elektriny do krajín Únie do konca roka vynesie 1,5 miliardy eur. (ČTK)