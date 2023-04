Pápež František navštívi Maďarsko, stretne sa s prezidentkou aj Orbánom

Pápež František potvrdil, že koncom apríla navštívi Maďarsko. Spomenul tiež ďalšie plánované cesty do Marseille či Mongolska. Pápež povedal, že chce naďalej cestovať aj napriek problémom s kolenom.

Pápež prijal v piatok na audiencii vedenie a personál talianskej leteckej spoločnosti ITA Airways, ktorý ho sprevádza na jeho zahraničných cestách. Ocenil jeho "veľmi cennú službu", ktorá si vyžaduje "kompetentnosť, starostlivosť a pozornosť v mnohých detailoch".

František poznamenal, že má síce problémy s pohybom, avšak aj vďaka pomoci pracovníkov spomenutých aerolínií bude cestovať naďalej. "Je pre mňa dôležité stretávať sa s ľuďmi, spoločenstvami, veriacimi, príslušníkmi iných náboženstiev...," zdôraznil.

Objasnil, že osobný rozhovor a stretnutie sú niečím iným než prednesenie posolstva alebo prejav cez video. Pápež podľa vlastných slov cestuje preto, aby ľudí upevnil v ich viere, bol nablízku trpiacim a pomáhal tým, čo sa zasadzujú za mier.

"Za dva týždne sa vydám, ak Boh dá, na svoju 41. apoštolskú pútnickú cestu do Maďarska. Potom budú nasledovať Marseille, Mongolsko a všetky ďalšie miesta, ktoré sú na zozname," uviedol.

Budapešť má pápež navštíviť 28. – 30. apríla. Naplánované má rozhovory s prezidentkou Katalin Novákovou a premiérom Viktorom Orbánom. Ohlásená je tiež nedeľná omša na Námestí Lajosa Kossutha pred budovou parlamentu. Pápež absolvoval krátku sedemhodinovú návštevu Maďarska aj v roku 2021, pripomína APA.

Do francúzskeho prístavného mesta Marseille by mal pápež odcestovať 23. septembra. Ešte vo februári uviedol, že odtiaľ možno odletí do Mongolska, to však zatiaľ nie je potvrdené.

Františka prepustili 1. apríla z nemocnice v Ríme, kde strávil niekoľko dní so silným zápalom priedušiek a kde mu vnútrožilovo podávali antibiotiká. Už viac než rok ho trápia natiahnuté väzy pravého kolena a malá zlomenina, čo ho často núti použiť invalidný vozík alebo si pomáhať pri chôdzi palicou. (TASR)