Nemeckí ministri neohlásene navštívili africký región Sahel

Srbská vláda poprela predaj zbraní a munície Ukrajine. "Srbsko nepredalo a nepredá zbrane ani Ukrajine, ani Rusku. Tieto obvinenia sme odmietli viac ako desaťkrát a urobíme to znova," uviedol minister obrany Miloš Vučevič. Čítaj ďalej

Vučevič reagoval na správu Reuters, podľa ktorej uniknutý dokument amerického Pentagónu uvádza Srbsko ako krajinu, ktorá poslala alebo plánuje poslať Ukrajine "smrtiacu pomoc".

"Niekto sa zrejme snaží zatiahnuť Srbsko do tohto konfliktu, ale my sa dôsledne držíme svojej politiky," povedal Vučevič.

"Vždy existuje možnosť, že sa na území, kde prebieha konflikt, záhadne objavia nejaké zbrane, ale to nemá absolútne nič spoločné so Srbskom. To je otázka pre krajiny, ktoré nedodržiavajú medzinárodné normy alebo podmienky obchodných dohôd," dodal.

Spravodajská stanica CNN preskúmala 53 uniknutých dokumentov, ktoré zrejme vznikli od polovice februára do začiatku marca.

Podľa uniknutých prísne utajovaných dokumentov Pentagónu USA špehujú svojich spojencov aj nepriateľov. Hlboko to znepokojuje amerických predstaviteľov, ktorí sa obávajú, že by to mohlo ohroziť citlivé zdroje a dôležité zahraničné vzťahy, uvádza Reuters.

Mnohé z dokumentov sú pravdepodobne autentické a majú označenie, že ich vypracovala spravodajská zložka Zboru náčelníkov štábov známa ako J2.

Srbsko ako jediná európska krajina neuvalilo sankcie na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a údajne súhlasilo s dodaním zbraní Kyjevu, alebo mu ich už aj zaslalo, vyplýva z jedného z údajných tajných dokumentov Pentagónu.

Ide o akýsi súhrn reakcií európskych vlád na žiadosť Ukrajiny o vojenský výcvik a pomoc v podobe zbraní, pričom patrí k desiatkam údajných tajných dokumentov, ktoré v ostatných týždňoch prenikli na web.

Pravosť uniknutých dokumentov dosiaľ nebola potvrdená. Viaceré krajiny varovali, že minimálne časť zverejnených materiálov mohla byť pozmenená.

Spis s názvom "Reakcia na prebiehajúci rusko-ukrajinský konflikt" uvádza pozície 38 európskych vlád, čo sa týka ich reakcie na žiadosť Ukrajiny o vojenskú pomoc. (TASR)