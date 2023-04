Na severoírsku políciu hádzali počas protestu zápalné fľaše

Vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný gitarista švédskej skupiny ABBA Lasse Wellander. S kapelou nahral niekoľko albumov a absolvoval mnohé turné. Hudobník podľa vyhlásenia rodiny v piatok podľahol rakovine. Čítaj ďalej

Wellander, multiinštrumentalista a producent, začal hudobnú kariéru už ako 16-ročný. Odvtedy spolupracoval s mnohými umelcami, a to ako v štúdiu, tak na turné aj pri televíznych vystúpeniach.

So švédskou skupinou ABBA spolupracoval prvýkrát v roku 1975 a odvtedy sa stal jej hlavným gitaristom. Pracoval napríklad na hitoch ako Knowing Me, Knowing You, Thank You for the Music alebo The Winner Takes It All.

Skupina Wallanderovi vyjadrila na Instagrame poctu ako "drahému priateľovi, zábavnému chlapovi a skvelému gitaristovi".

"Kreativita, ktorú v štúdiu prispieval, bola ohromne dôležitá, rovnako ako jeho neotrasiteľný gitarový um na pódiu. Truchlíme nad jeho tragickou a predčasnou smrťou a spomíname na jeho milé slová, zmysel pre humor i hudobnú brilantnosť," uviedla švédska kapela.

(ČTK)