Rusi prešli v boji o Bachmut k taktike spálenej krajiny, tvrdí ukrajinský veliteľ

Dovoz ukrajinského obilia do Poľska bude pozastavený najmenej do júla, uviedol Janusz Kowalski, námestník ministra pôdohospodárstva. Ukrajinské obilie sa bude iba prevážať cez Poľsko do tretích krajín. Čítaj ďalej

Varšava o zastavení exportu obilia s cieľom zmierniť dopad na ceny, informovala už v piatok, vtedy ale nebolo jasné, ako dlho by opatrenie malo platiť, poznamenal ukrajinský list The Kyiv Independent. Lacné ukrajinské obilie zaplavuje trhy niektorých východoeurópskych krajín, kde spôsobuje miestnym pestovateľom straty. Produkty a potraviny, ktoré sa do Poľska dostávajú, "nesmie poškodzovať poľských farmárov, poľských výrobcov a spôsobiť potravinovú krízu," dodal Kowalski. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Poľskí poľnohospodári kvôli znižovaniu výkupných cien obilia protestovali. Následne kvôli tomu odstúpil poľský minister pôdohospodárstva Henry Kowalczyk. Protesty organizovali v uplynulých dňoch aj rumunskí a bulharskí poľnohospodári. Dovoz ukrajinského obilia do Únie je až do júna 2024 oslobodený od ciel. Milióny ton obilia - lacnejšieho ako to, ktoré sa vyprodukuje v Únii - však skončili na trhoch v susedných krajinách, hoci boli primárne určené pre export mimo Únie. (ČTK)