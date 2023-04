Šéf rezortu obrany Naď dostal na Ukrajine medailu ministra obrany

Poverený minister obrany Naď dostal na Ukrajine medailu ministra obrany. Naď bol ocenený Reznikom za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, konštruktívnu spoluprácu, a tiež za rozvíjanie vzťahov v oblasti obrany.

„Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí majú zásluhy na množstve životov na Ukrajine, ktoré sa nám dobrými a včasnými rozhodnutiami podarilo zachrániť. Bez podpory kolegov vo vláde, a správneho zahranično-politického nastavenia, by boli škody na Ukrajine omnoho väčšie. Som vďačný za možnosť opäť navštíviť našich ukrajinských priateľov, vidieť ich tváre a odhodlanie vybojovať si slobodu. Je to neuveriteľné, no až keď človek navštívi tieto miesta, uvedomí si, ako blízko k našim hraniciam je ľudské utrpenie, deštrukcia a teror, ktoré za sebou zanecháva ruská armáda," uviedol Naď. Dodal, že iba s našou pomocou dokážu Ukrajinci toto zlo zastaviť a ochrániť tak aj nás.

Počas návštevy sa delegácia vedená povereným premiérom Eduardom Hegerom (Demokrati) stretla aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, a tiež s predsedami ukrajinskej vlády a Národnej rady Ukrajiny.

Vzdala tiež úctu obetiam masakry v meste Buča, z marca minulého roka. Slovenský šéf rezortu obrany sa okrem toho oboznámil so skúsenosťami ukrajinských ozbrojených síl so slovenskou technikou nasadenou do boja.

