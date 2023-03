Zväz ambulantných poskytovateľov predĺžil zmluvy so štátnou poisťovňou aj Dôverou

Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol na pokračovaní zmluvných dodatkov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou aj Dôverou. So súkromnou zdravotnou poisťovňou Union majú zmluvy platné už od 1. februára.

"Veríme, že poisťovne využili všetky možné zdroje, tak to aj prezentovali, zároveň sa nám zmluvne zaviazali, že nám garantujú 20-percentné medziročné zvýšenie. Ak by k takému niečomu nedošlo alebo by sa javilo, že sa to nedopĺňa, tak sa opäť vrátime do rokovaní," priblížila Naďa Trenčanská Bedušová, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zväz ambulantných poskytovateľov však napriek dohode nie je s konečnou úpravou dodatkov spokojný. Pre ambulantný sektor je podľa neho v sektore vyčlenené nedostatočné množstvo financií.

"Môže za to predovšetkým energetická kríza. Nevieme preto od 1. apríla garantovať, že nebude určité množstvo ambulancií, ktoré budú nútené vyberať od pacientov poplatok za spoluúčasť alebo istý energetický poplatok, aby ambulancie udržali," vysvetlila.

Na predĺžení zmlúv od 1. apríla sa so štátnou poisťovňou dohodli aj ambulancie združené v Zdravite. Jej šéf Marián Šóth potvrdil, že na podpise dodatkov na ďalší rok sa dohodli už aj s Dôverou. S Unionom zmluvy predĺžili ešte v marci.

Pôvodné zmluvy ambulancií so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Dôverou boli platné do konca marca. Dohode o ich predĺžení predchádzalo vydanie vyhlášky o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne.

Rezort zdravotníctva v nej na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyčlenil o 20 percent zdrojov viac oproti roku 2022, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur. (TASR)