SaS podporí novelu školského zákona, dohodla sa s Hegerom a Horeckým

Opätovné predloženie Matovičovho návrhu je legitímne, povedal predseda Ústavnoprávneho výboru Vetrák. Líder OĽaNO ho totiž podal ešte pred hlasovaním o pôvodnom návrhu. Čítaj ďalej

Vetrák argumentuje, že pokiaľ Matovič predložil do parlamentu nový návrh o odmene skôr, ako sa o pôvodnom návrhu hlasovalo, mohlo by sa o ňom rokovať aj na ďalšej májovej schôdzi. Záleží to podľa neho od rozhodnutia predsedu parlamentu Kollára. "Podľa mojich informácií podal predseda OĽANO Matovič návrh zákona ešte pred hlasovaním. Je to teda legitímna cesta spracovania legislatívneho návrhu," skonštatoval pre TASR. V oboch prípadoch ide o novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Podobne podľa Vetráka postupoval v januári podpredseda parlamentu Peter Pčolinský pri novele Ústavy SRkeď predložil nový návrh v tej istej veci ešte skôr, ako bola pôvodná novela odhlasovaná. Išlo o novelizáciu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia. (TASR)