Klub klimatických senioriek žaluje švajčiarsku vládu

Princ Harry tvrdí, že kráľovská rodina pred ním zatajovala informácie o nelegálnom odpočúvaní, pretože nechcela, aby podal žalobu. Čítaj ďalej

Princ Harry to uviedol v utorok počas svedeckej výpovede na predbežnom pojednávaní súdu, ktorý rieši jeho spor s vydavateľstvom Associated Newspapers súvisiaci s podozreniami z nezákonného získavania informácií.

Kráľovská rodina údajne nechcela spor

Vydavateľstvo Associated Newspapers, ktoré vydáva bulvárny denník Daily Mail, obvinila z nezákonného získavania informácií skupina známych osobností.

Okrem princa Harryho vydavateľstvo zažaloval aj spevák Elton John s manželom Davidom Furnishom a herečky Sadie Frostová a Liz Hurleyová. K žalobe sa pripojila aj matka Stephena Lawrenca, ktorý bol zavraždený pri rasistickom útoku v roku 1993.

Princ Harry vo svojej utorkovej výpovedi uviedol, že kráľovská rodina, ktorú označoval slovom inštitúcia, pred ním istý čas zatajovala informácie o možnosti podniknúť v súvislosti s nelegálnym odpočúvaním príslušné právne kroky. To, že tak môže urobiť, zistil až v roku 2018.

Vydavateľstvo sa bráni premlčanosťou

Princ v obvinení podanom vlani tvrdí, že toto vydavateľstvo, ktoré vlastní aj denník Daily Mail a nedeľník The Mail on Sunday, si najímalo súkromných detektívov, ktorí do domov či áut známych osobností nainštalovali odpočúvacie zariadenia, aby si mohli nahrávať ich telefonické rozhovory.

Associated Newspapers však tieto obvinenia odmieta a usiluje sa dosiahnuť to, aby súd celú žalobu hneď na začiatku zamietol pre údajnú premlčanosť. Niekoľkodňové predbežné pojednávanie má rozhodnúť o tom, či bude prípad pokračovať hlavným pojednávaním.

Agentúra AFP upozorňuje, že spomínaný škandál odštartoval už v roku 2006, keď sa novinári denníka News of the World nabúrali do telefónov a hlasových schránok členov britskej kráľovskej rodiny, celebrít a obetí vrážd. (TASR)