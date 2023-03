Nemecko a Holandsko pokračujú v integrácii ozbrojených síl, k Bundeswehru sa pripojí holandská brigáda

Český prezident Pavel sa spoločne so svojím tímom presťahoval z dočasného sídla v Hrzánskom paláci do kancelárií na Pražskom hrade. Potvrdila to jeho hovorkyňa Markéta Řeháková. Čítaj ďalej

Prezidentova kancelária dočasne sídlila v Hrzánskom paláci, ktorý slúži na reprezentačné účely českého predsedu vlády. Premiér Petr Fiala zvolenému prezidentovi po voľbách ponúkol, aby ho využíval dovtedy, kým sa oficiálne neujme úradu. Prezident však v paláci zostal ešte niekoľko týždňov po svojej inaugurácii 9. marca. Obával sa možných odposluchov, ktoré by mohli byť v kanceláriách na Pražskom hrade. Podľa Řehákovej už kontrolou prešli priestory určené pre prezidenta, prvú dámu aj vedúcu Kancelárie prezidenta republiky Janu Vohralíkovú. Podľa predbežných informácií boli v poriadku. Na záverečnú správu však prezidentov tím ešte čaká. (TASR)