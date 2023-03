Česko chce budúci rok hostiť neformálne stretnutie šéfov diplomacií krajín NATO. Český minister zahraničných vecí Lipavský to navrhol šéfovi NATO Stoltenbergovi, ktorý ponuku prijal.

Jednou z hlavných tém ich rozhovoru počas stretnutia v sídle NATO bola vojna na Ukrajine. Lipavského prianím je, aby sa Ukrajina zapojila do blížiaceho sa summitu NATO vo Vilniuse a aby Aliancia nachádzala formáty spolupráce, ktoré podporia ako vstup Ukrajiny do NATO, tak aj jej transformáciu a celkovo pomôžu riešiť bezpečnosť v európskom priestore.

Diskutovali spolu aj o bezpečnosti v indicko-tichomorskom regióne. "Zmienil som sa, že práve dnes je predsedníčka našej Snemovne na Taiwane," povedal šéf českej diplomacie.

Bezpečnosť v tomto regióne bude mať podľa neho priamy vplyv na bezpečnosť Severoatlantickej aliancie. "Musíme veľmi obozretne sledovať, čo sa tam bude odohrávať," dodal.

Stoltenbergovi podľa svojich slov zdôraznil, že Česko chce už v budúcnom roku dosiahnuť cieľ odviesť dve percentá HDP na obranu. Podľa Lipavského je tento krok v dnešnej dobe nevyhnutný.

Na otázku, či spolu hovorili aj o procese rozširovania Aliancie a postupe Maďarska pri schvaľovaní žiadostí Fínska a Švédska o vstup do NATO, uviedol, že to nebolo témou rozhovoru. Dodal však, že on sám o tom s maďarskými kolegami diskutuje.

"Nedávno som o tejto téme hovoril s maďarským veľvyslancom. Apeloval som naňho, aby Maďarsko v tejto záležitosti postúpilo ďalej," uviedol Lipavský. Podľa svojich slov verí, že sa to podarí. (TASR)