Požiar v Španielsku zničil už tritisíc hektárov lesa

Poľskí baníci protestovali pred zastupiteľstvom EÚ vo Varšave proti smernici zameranej na zníženie emisií metánu. Obávajú sa o stratu zamestnania v uhoľných baniach. Čítaj ďalej

Zhruba 300 baníkov skandovalo „zlodeji“ a použilo dymovnice a sirény, aby prilákali pozornosť na svoju demonštráciu v centre metropoly. V oblasti bola dočasne zablokovaná doprava.

Protestujúci baníci z odborového zväzu Solidarita 80 uviedli, že nedávne klimatické odporúčania pre EÚ, ktoré požadujú výrazné zníženie metánu od roku 2027, by prinútili zatvoriť väčšinu baní v Poľsku. To by znamenalo stratu desiatok tisíc pracovných miest.

Väčšina poľských baní má vysoký obsah metánu, ktorý sa uvoľňuje pri ťažbe uhlia. To tiež vedie k vážnym banským nešťastiam, pretože metán sa stáva výbušným, keď sa zmieša v malom množstve s kyslíkom.

Poľské uhoľné bane sú významným zamestnávateľom v krajine a ponúkajú približne 77-tisíc pracovných miest. (SITA)