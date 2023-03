Heger odmietol kritiku od primátora Bratislavy. Argumentoval prognózami

Slovensko verí, že sa v EÚ čoskoro dosiahne dohoda o syntetických palivách pre spaľovacie motory aj po roku 2035, uviedli po samite EÚ v Bruseli štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča a premiér Heger. Čítaj ďalej

Kiča upozornil, že v Európe rezonuje téma spaľovacích motorov a dodal, že pre Slovensko je dôležitá, lebo 13 percent HDP vytvára práve automobilový priemysel.

"Úzko komunikujeme s nemeckou stranou, lebo je to náš strategický partner v oblasti inovácií a prepojenia na automobilový priemysel. Veríme, že na základe signálov, ktoré máme od našich partnerov, bude téma spaľovacích motorov čoskoro uzatvorená," uviedol Kiča.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Politicky zneužívaná téma

Podľa jeho slov je dôležité, aby sa tieto debaty ukončili, lebo Slovensko chce pokročiť s ekologizáciou tohto priemyslu, ale bez toho, aby to ohrozilo pracovné miesta, avšak skôr naopak - aby výroba elektromobilov bola dobrou príležitosťou pre budúcnosť.

"Slovenské automobilky sú na tento proces pripravené. Zákaz spaľovacích motorov sa niekedy politicky zneužíva, ale chcem uistiť, že po roku 2035 nebudú zakázané autá so spaľovacím motorom, dôjde len k obmedzeniu ich výroby," spresnil.

Podľa neho pre slovenský automobilový priemysel je dôležitá možnosť zachovať aj vozidlá s motormi, ktoré budú využívať palivá syntetického charakteru. "Verím, že v tomto dosiahneme kompromis a následne sa zameriame na problematickejšiu tému do budúcnosti, a to je norma Euro 7," zdôraznil Kiča.

So Scholzom o palivách a elektromobilite

Heger dodal, že automobilky sú kostrou slovenskej ekonomiky a odkázal, že k zmenám aj v tejto oblasti treba pristupovať pragmaticky, a nie populisticky, ako to robia mnohí politici.

"Aj napriek tomu, že chceme opatrenia pre dobro našich občanov, musíme vždy zohľadniť realistický vývoj, a to sa týka aj automobilov a spaľovacích motorov. Slovensko je v tomto prepojené pupočnou šnúrou s Nemecko," vysvetlil premiér, ktorý vo štvrtok diskutoval s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

"Zlaďovali sme si pozície k spaľovacím motorom, tiež k elektromobilite a k investíciám do inovácií," odkázal Heger.

Dodal, že kľúčové na to, aby si Slovensko automobilky nielen udržalo, ale vytvorilo im priestor na to, aby mohli investovať do nadstavby, sú inovácie a s nimi nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou a vyššími mzdami. (TASR)