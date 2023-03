Prezidentka odobrila vznik výboru pre hybridné hrozby

Inflácia by mala najbližšie tri roky klesať v EÚ aj na Slovensku, čo potvrdzuje, že energetická kríza je na ústupe, vyhlásil premiér Heger po skončení samitu EÚ v Bruseli s tým, že nové rozpočtové pravidlá kladú dôraz na reformy. Čítaj ďalej

Inflácia by mala klesnúť na dve percentá

Premiér pripomenul, že summit sa skončil eurosummitom, rokovaním lídrov eurozóny za účasti prezidentky Európskej centrálnej banky Christiny Lagardovej a šéfa Euroskupiny Paschala Donohoea.

Tí informovali o očakávaniach v oblasti hospodárskeho vývoja a inflácie v nasledujúcich rokoch a pokroku v rámci Euroskupiny.

"Je pozitívne, že inflácia bude podľa prognóz najbližšie tri roky klesať v EÚ aj na Slovensku, čo potvrdzuje, že energetická kríza je na ústupe. Koncom roku 2025 by sa inflácia mala dostať na zdravú dvojpercentnú úroveň," uviedol Heger.

Rozpočtové pravidlá podľa miery zadlženia

Diskusie o hospodárskom raste sú v znamení toho, že EÚ prechádza od krízového riadenia k systémovým krokom, čo súvisí s nastavovaním štruktúry národných rozpočtov tak, aby mohli podporovať dlhodobý rozvoj.

Euroskupina predstavila návrhy na úpravu rozpočtových pravidiel, kde sa bude brať do úvahy výška dlhu.

Deficit by nemal prekročiť tri percentá, ale bude na každej krajine, či bude znižovať štrukturálny deficit. Do úvahy sa bude brať strednodobý plán, ktorý musí zohľadniť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a reformy, čo je nový prvok v tomto systéme.

"Je to prvok, ktorý sme vyskúšali pri pláne obnovy a vidíme, že prináša dobré výsledky. Krajiny, ktoré budú vykonávať reformy, to pretavia do svojich strednodobých plánov a budú tak napĺňať kritériá na rozpočet," vysvetlil premiér.

Odolávať populizmu

Pri debatách o hospodárskom raste je podľa Hegera dôležité aplikovať pragmatizmus a odolávať populizmu. "Na domácej politickej scéne zaznieva veľa populistických výrokov a málo pragmatizmu," upozornil.

V rámci debát o potrebe inovácií, že firmy potrebujú súkromný kapitál na inovačné aktivity, premiér na summite informoval, že jeho vláda cez plán obnovy vyčlenila 600 miliónov eur na inovácie. Spresnil, že zdravý ekosystém inovácií nemôže fungovať bez kvalitného kapitálového trhu na úrovni EÚ.

"Toto dnes bola silná téma. Sme v skupine, kde je Nemecko, Francúzsko a ďalší veľkí hráči, s ktorými sa rozprávame o tom, ako Úniu kapitálových trhov dať do podoby, ktorá bude podporovať inovácie a konkurencieschopnosť európskeho a domáceho priemyslu a pracovné miesta," uviedol premiér.

EÚ zúročuje skúsenosti z finančných kríz

Na summite sa vyslovil za dôraznejšie investície do ľudského kapitálu, aby členské krajiny mali pripravených občanov na vysokokvalitné pracovné miesta.

Lídri hovorili s Lagardovou aj o turbulenciách na bankovom trhu EÚ. Heger upozornil, že ide o strategické debaty o opatreniach v horizonte niekoľkých rokov na zaistenie stability, odolnosti a rozvoja.

Dodal, že dnes sa ukazuje, že EÚ sa poučila z finančnej krízy po roku 2008 a prijala také opatrenia, že je odolná voči výkyvom na bankovej scéne.

Odkázal, že Európania sa nemusia báť novej finančnej krízy a neschopnosti bánk vyplácať platby a úspory. (TASR)