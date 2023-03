Počet obyvateľov Kanady sa s prispením imigrácie zvýšil o viac než milión

Ministri zahraničných vecí Saudskej Arábie a Iránu spolu telefonovali pri príležitosti začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Prisľúbili pritom "skorú" implementáciu potenciálne prelomovej dohody o obnovení diplomatických vzťahov. Čítaj ďalej

O telefonáte šéfov diplomacií informovalo vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Rijáde, podľa ktorého si ministri "vzájomne zapriali všetko dobré pri príležitosti posvätného mesiaca ramadán".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šéf saudskoarabskej diplomacie princ Fajsal bin Farhán a iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján sa tiež "dohodli na tom, že čoskoro uskutočnia bilaterálne stretnutie, ktoré by malo otvoriť cestu k vzájomnému znovuotvoreniu ambasád a konzulátov," uvádza sa vo vyhlásení Rijádu.

Dohoda o úplnom obnovení diplomatických vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Iránom, ktorú sprostredkovala Čína, bola prekvapivo oznámená 10. marca.

Rijád prerušil vzťahy s Teheránom v roku 2016, keď iránski demonštranti zaútočili na saudskoarabskú diplomatickú misiu. Saudská Arábia predtým popravila známeho šiitského duchovného Nimra an-Nimra, čo v Iráne vyvolalo vlnu protestov.

Na základe dohody medzi Iránom a Saudskou Arábiou by malo v priebehu dvoch mesiacov dôjsť k vzájomnému znovuotvoreniu ambasád a ďalších diplomatických misií. Mali by sa tiež uviesť do praxe iránsko-saudskoarabské dohody o bezpečnostnej a ekonomickej spolupráci uzavreté pred vyše 20 rokmi, píše AFP.

V nedeľu sa nemenovaný iránsky predstaviteľ vyjadril, že prezident Iránu Ebráhím Raísí dostal pozvanie na návštevu Saudskej Arábie od tamojšieho kráľa Salmána, čo však Rijád zatiaľ nepotvrdil.

Washington sa k Čínou sprostredkovanej dohode o zmierení medzi Rijádom a Teheránom zatiaľ vyjadruje zdržanlivo. Je skeptický najmä k tomu, či iránsky režim skutočne dodrží svoje záväzky, a či dohoda povedie k ukončeniu vojny v Jemene, ktorá sa považuje za zástupný konflikt medzi Iránom a Saudskou Arábiou.

Tohtoročný ramadán sa začal v stredu po západe slnka a prvým pôstnym dňom bude štvrtok. Posvätný mesiac moslimov potrvá do 21. apríla. (TASR)