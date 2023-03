V Afganistane sa začal nový školský rok. Žiaci sa o tom nedozvedeli

Krajiny strednej a východnej Európy by mali prichádzať s návrhmi, ktorými Nemecko podporia v prijatí väčšej zodpovednosti za vývoj situácie v Európe. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Scholzom to povedal český prezident Pavel. Čítaj ďalej

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nebude to o darčekoch. Pavel a Čaputová sa na jar chystajú k Zelenskému Čítajte

Návštevu Berlína označil za úspešnú, Nemecko je podľa neho pripravené Česku načúvať. Ocenil najmä uistenie zo strany Scholza týkajúce sa dodávok energií pre ČR, ale aj vôľu naďalej rozširovať spoluprácu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

So Scholzom okrem iného diskutovali o situácii na Ukrajine. Kancelár Pavla uistil, že Nemecko je pripravené na dlhodobú podporu Ukrajiny a poskytne jej všetko, čo bude potrebovať na efektívnu obranu. Český prezident to označil za dôležitý signál, ktorý by mali počuť všetky európske krajiny, aby podporu Kyjeva udržali aj napriek vývoju situácie. (TASR)