NAKA zadržala v prípade vraždy Daniela Tupého osem ľudí

„Informáciu o tom, že dnes NAKA zadržala ôsmich podozrivých v prípade vraždy nášho syna na nás zapôsobila pozitívne. Nemôžem sa k tomu bližšie vyjadrovať, len dúfam, že existuje dostatok dôkazov na to, aby po 48 hodinách bolo možné vzniesť obvinenie, ktoré obstojí a obstoja aj pri prípadnom súdnom konaní,“ povedal Daniel Tupý starší pre SME.

Aj keď od vraždy 21-ročného študenta filozofie Daniela Tupého uplynie v novembri 18 rokov, jeho otec tvrdí, že toto vyšetrovanie je „srdcovka“ terajšieho riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka. „Verím, že keď sa on do niečoho pustí, tak to prinesie nejaký výsledok,“ dodal. (SME)