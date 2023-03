Učitelia v Anglicku pozastavujú svoj štrajk, odbory rokujú s vládou

Český prezident Pavel navštívil logistické centrum v Rzeszówe, odkiaľ prúdi pomoc Ukrajine. Návštevu tohto miesta označil za mimoriadne zaujímavú. Čítaj ďalej

Ako zdôraznil, cez toto logistické centrum putuje približne 80 percent všetkej vojenskej aj humanitárnej pomoci na Ukrajinu. "Je dobré vidieť, aký obrovský rozsah pomoci členské krajiny NATO, EÚ, ale aj ďalšie, poskytujú," okomentoval prehliadku centra Pavel.

Český prezident tiež ocenil organizáciu a bezpečnostné opatrenia počas svojich doterajších dvoch zahraničných návštev. "Nemám čo vytknúť. Naopak som bol veľmi prekvapený ústretovosťou v oboch krajinách. Nielen na Slovensku, ale aj tu v Poľsku bolo to prijatie naozaj nadštandardné. A to aj na pomery oficiálnej štátnej návštevy," dodal Pavel.

V budúcom týždni ho čaká cesta do Berlína. Podľa svojich slov by ju chcel využiť na opätovné nastavenie vzťahov. "Sľubujem si od toho, že rokovanie bude otvorené. Zrejme asi nebude až také ústretové ako tu, predsa len Nemecko je v trochu inej role," povedal Pavel. Neočakáva však, že by narazili na nejakú spornú tému. "Naopak, z tých signálov, ktoré som mal, je na strane Nemecka pozitívne očakávanie," dodal.

