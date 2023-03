Členky najväčšieho bieloruského nezávislého serveru odsúdili na 12 rokov

Členstvo Fínska v NATO nie je bez Švédska kompletné, vyhlásil fínsky prezident. Niinistö privítal rozhodnutie Turecka začať proces ratifikácie. Čítaj ďalej

"Je veľmi dobré počuť túto správu. Pre celé Fínsko je to určite veľmi dôležité... takže ďakujem," povedal Niinistö na tlačovej konferencii po boku svojho tureckého kolegu Erdogana.

Vzápätí však pripomenul, že o vstup do NATO požiadalo aj susedné Švédsko. "Mám pocit, že členstvo Fínska v NATO nie je bez Švédska kompletné," dodal.

Helsinki majú podľa jeho slov so Štokholmom výborné vzťahy, mnoho "spoločných záujmov" a ležia spoločne na pobreží Baltského mora. Fínsky prezident uviedol, že by bol rád, ak by sa Švédsko stalo súčasťou Severoatlantickej aliancie do júlového summitu NATO v litovskom Vilniuse.

