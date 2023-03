Izraelskí demonštranti na letisku protestovali proti Netanjahuovi

Státisíce amerických domácností sa v dôsledku smrští ocitli bez elektriny. Situáciu tiež komplikujú zrážky vo forme dažďa a snehu a záplavy. V Kalifornii sa včera rozvodnili rieky a pre premočenú pôdu sa odohralo niekoľko zosuvov. Čítaj ďalej

V 40 z 58 kalifornských okresov vyhlásili mimoriadny stav. V štátoch New York, New Hampshire a Massachusetts na východnom pobreží napadol takmer meter snehu. Smršte na oboch pobrežiach USA sa dnes zmiernili.

V Kalifornii bolo v stredu 189 492 odberateľov bez elektriny podľa portálu Poweroutage.us, ktorý výpadky zaznamenáva. Ďalších 165 249 odberateľov bolo bez prúdu v štátoch New Hampshire, Maine, New York a Massachusetts na východe. Mimoriadny stav bol do rána v platnosti aj v štáte New York a častiach New Jersey. (TASR)