Tisíce Sýrčanov si pripomenuli výročie povstania proti Asadovmu režimu

V Ománskom zálive sa začína námorné cvičenie Číny, Iránu a Ruska s názvom Bezpečnostné puto 2023. Potrvá do nedele 19. marca. Čína a Irán zostali spojencami Ruska aj počas jeho invázie na Ukrajinu. Čítaj ďalej

Biely dom nie je spoločnými taktickými cvičeniami znepokojený, vyhlásil hovorca John Kirby. "Samozrejme, budeme to sledovať, monitorovať, aby sme mali istotu, že z tohto cvičenia neplynie žiadna hrozba pre naše národné bezpečnostné záujmy alebo záujmy našich spojencov a partnerov v regióne. Ale štáty mávajú cvičenia. My ich máme neustále. Budeme to sledovať najlepšie, ako vieme," povedal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Irán zásobuje Moskvu dronmi, ktorá nimi útočí na ukrajinskom území. Peking nezásobuje Rusko zbraňami a ani inváziu otvorene nepodporuje, ale zachováva si s ním blízke obchodné vzťahy a odmieta vojnu odsúdiť. (TASR)