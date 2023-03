Marcinkovej neprešla ústavná zmena v súvislosti rodičovskou dovolenkou

Parlament odmietol novelu ústavy, podľa ktorej by mandát poslanca v prípade čerpania rodičovskej dovolenky nemusel zaniknúť. Za novelu z dielne Vladimíry Marcinkovej zo SaS hlasovalo 39 zo 141 poslancov.

Marcinková navrhovala, aby sa do budúcna pri materskej či otcovskej dovolenke mandát poslanca len neuplatňoval. Obdobne ako pri členoch vlády by za poslanca či poslankyňu do pléna nastupoval náhradník.

Parlament neschválil novelu ústavného zákona, ktorá mala zakotviť možnosť, že si poslanec mandát nemusí uplatňovať ani v prípadoch, keď tak ustanoví zákon. Výnimkou malo byť vymenovanie poslanca za člena vlády. Zároveň malo ísť o ústavné splnomocnenie, ktoré zákonodarca môže, ale nemusí využiť.

Návrh predložili spolu s Marcinkovou aj Marián Viskupič a Vladimír Ledecký.

„Touto legislatívnou zmenou chceli predkladatelia zabrániť tomu, aby v budúcnosti nastalo rozšírenie možností neuplatňovania poslaneckého mandátu o ďalšie situácie a prípady, ktoré však predkladatelia návrhu nesledujú," uviedla Marcinková. (TASR, SITA)