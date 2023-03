Bielorusko kritizuje poľský hraničný plot. Obáva sa o genofond zubrov

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu rozhodla o odtajnení informácií tajných služieb o pôvode koronavírusu, ktorý spôsobil pandémiu ochorenia COVID-19. Čítaj ďalej

Za legislatívny návrh hlasovalo 419 členov snemovne z Republikánskej aj Demokratickej strany, nikto nebol proti. Senát návrh už schválil a definitívne by ho mal potvrdiť prezident Joe Biden. K odtajneniu by potom malo prísť do 90 dní.

"Americká verejnosť si zaslúži odpovede na všetky otázky týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19," vyhlásil predseda výboru snemovne pre tajné služby Michael Turner z Republikánskej strany.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To sa podľa neho týka aj toho, či vírus vznikol prirodzeným spôsobom alebo v laboratóriu.

Podľa AP sú americké tajné služby nejednotné v názore, či mal koronavírus prirodzený alebo umelý pôvod.

Niektorí odborníci sa nazdávajú, že mohol uniknúť z výskumného strediska v čínskom Wu-chane, kde sa aj objavili prvé prípady covidu. Ďalší upozorňujú, že pôvod vírusu sa v najbližších rokoch možno nepodarí zistiť – ak vôbec niekedy. (TASR)