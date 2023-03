Návšteva kráľovského páru bola podľa prezidentky užitočná pre vzájomnú spoluprácu

Dočasne poverený minister spravodlivosti Karas verí, že tresty za nedostatok zdravotníkov v nemocniciach neprejdú. Deklaroval, že trvá na odmietavom postoji k tomuto návrhu. Čítaj ďalej

"Prijatie zákona v predloženom znení by som osobne považoval za škodlivé, a ak by som bol v pozícii poslanca Národnej rady, za takéto znenie by som nehlasoval," uviedol Karas. Priblížil, že pred podpisom memoranda s Lekárskym odborovým združením opakovane členom vlády tlmočil svoj jasný nesúhlas s navrhovaným znením novej skutkovej podstaty trestného činu.

Vláda sa podľa neho v memorande zaviazala k predloženiu presne formulovaného znenia návrhu novely Trestného zákona do NR SR do 31. marca 2023. "Ako člen vlády som viazaný jej uznesením, a teda nemal som inú možnosť, ako takýto návrh predložiť do pripomienkového konania," podotkol.

Verí, že návrh novely zákona v predloženom znení nebude schválený. Riešenie podľa neho ponúka samotné memorandum, v ktorom sa uvádza, že v prípade iného spôsobu dosiahnutia želaného cieľa sa bude tento záväzok považovať za splnený aj bez zmeny Trestného zákona.

Podľa poslankyne NR SR a exministerky spravodlivosti Kolíkovej navrhovaný trestný čin ukazuje neschopnosť vlády normálnej správy štátu. Priblížila, že vláda prenáša zodpovednosť za krízu v zdravotníctve na riaditeľov nemocníc cez trestnú zodpovednosť. (TASR)