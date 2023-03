Slnečné žiarenie by mohlo pomôcť so zmenou klímy, tvrdí OSN

Zmeny v slnečnom žiarení by mohli pomôcť s klímou, tvrdí OSN. Tvorcovia nových technológií plánujú odraziť časť energie zo slnečného žiarenia do vesmíru, čím by sa obmedzilo otepľovanie atmosféry.

Teraz však nad nimi existuje príliš veľa otázok a nemôžu byť alternatívou k znižovaniu emisií skleníkových plynov, uvádza správa OSN na ochranu životného prostredia.

Podľa OSN technológie umožňujúce zmeny v slnečnom žiarení teraz nepredstavujú riešenie v snahách štátov udržať oteplenie pod dvoma stupňami v porovnaní s predpriemyselnou érou. "Tento názor by sa mohol zmeniť, ak zostanú klimatické opatrenia nedostatočné," uviedla agentúra OSN.

Technológie počítajú s tým, že by do stratosféry boli vnášané aerosólové častice, ktoré by boli schopné odraziť časť energie slnečného žiarenia. To sa prirodzenou cestou stáva napríklad pri veľkých erupciách sopiek, ktoré často vedú k dočasnému ochladeniu podnebia.

Podľa OSN možno predpokladať, že tieto technológie by dokázali ochladiť zemskú atmosféru v relatívne krátkom čase. Náklady na zníženie teploty o jeden stupeň by však pravdepodobne stáli niekoľko desiatok miliárd dolárov ročne.

OSN tiež poukazuje na to, že tieto technológie zatiaľ nie sú dostatočne prebádané, a preto je nutné zvážiť všetky ich možné dopady.

"Všetky nové technológie treba jasne pochopiť a opísať ich možné riziká a dopady pred ich zaradením do prevádzky," uviedla šéfka programu na ochranu životného prostredia Andrea Hinwoodová. Podľa nej by bolo chybou vnímať technológie ako náhradu za znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré musia zostať "globálnou prioritou".

Tieto technológie navyše neriešia príčiny klimatických zmien, ale snažia sa len oslabiť niektoré následky. (ČTK)