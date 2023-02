Moderátorke Sobotných dialógov sa po relácii s Čaputovou a Naďom vyhrážajú, RTVS podá trestné oznámenie

RTVS podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyhrážkami, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka relácie Sobotné dialógy Jančkárová. Obsah vyhrážok nebude RTVS pre ich nenávistný a vulgárny charakter publikovať.

"V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom, fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.," uvádza RTVS vo svojom stanovisku.

Relácia bez Blahu

Telerozhlas pripomenul, že výhražné e-maily a telefonát dostala Marta Jančkárová po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a po včerajších Sobotných dialógoch, do ktorých sa dostavil namiesto pozvaného Mariána Kéryho zo Smeru jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha.

To RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla. Politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo, pretože o zložení rozhodujú v súlade s platnou legislatívou programoví pracovníci RTVS.

"Ak teda Robert Fico tvrdí, že poslanec Marián Kéry sa do diskusie dostaviť nemohol a museli narýchlo hľadať náhradu, mýli sa. Právo nájsť náhradného diskutéra za hosťa, ktorý do relácie neprišiel, hoci pozvanie prijal a potvrdil, má RTVS, nie politická strana, ktorú reprezentuje," podotkli.

Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov. "A ak sa tento hosť dostaviť do diskusie napokon nemôže, je to opäť redakcia, kto rozhodne o jeho náhradníkovi. Nie je to cenzúra, dramaturgia verejnoprávnej RTVS nie je a nemôže byť rukojemníkom centrály ktorejkoľvek politickej strany," dodali.

Súvis so stupňujúcou sa agresivitou?

RTVS upozorňuje politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom.

"Považujeme za neprípustné, aby politické subjekty zneužívali vysielanie RTVS na predvolebné marketingové aktivity. RTVS je verejnoprávna, nezávislá inštitúcia, ktorá pripravuje svoje programy a relácie v duchu zásad editorskej zodpovednosti," zdôraznili v stanovisku. (TASR)