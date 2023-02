Macron pripustil možnosť rokovania o autonómii Korziky

NATO by mohlo ponúknuť Ukrajine bezpečnostnú dohodu, ktorá by jej sprístupnila vojenské technológie. To by malo prinútiť Kyjev k rokovaniam o prímerí aj keď by ruská armáda bola stále na ukrajinskom území. Čítaj ďalej

Bezpečnostná zmluva by nemala takú váhu ako plnohodnotné členstvo v aliancii. Na Ukrajinu by sa tak nevzťahoval záväzok vzájomnej obrany medzi krajinami NATO a v krajine by neboli trvalo rozmiestnení vojaci NATO, píše The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia predstaviteľov Nemecka, Francúzska a Británie. Väčšia dostupnosť moderných západných zbraní by však mohla Moskvu odradiť od ďalších útokov na susednú krajinu. S návrhom prišiel minulý týždeň britský premiér Rishi Sunak. Návrh by zaručil Ukrajine širší prístup k pokročilým vojenským technológiám a zbraniam po konci vojny s Ruskom. Súhlasili by s tým aj Nemecko a Francúzsko. Návrh by mohli štáty prerokovať na summite NATO v júli. Podľa zdrojov by v rámci dohody mohla Británia poskytnúť Ukrajine bojové lietadlá. Väčší prístup k moderným zbraniam by mohol Rusko odradiť od ďalších útokov na Ukrajinu a súčasne ubezpečiť Kyjev, že prímerie Moskva nevyužije pre obnovenie svojich vojenských kapacít a prípravu ďalšej fázy vojny. (ČTK)