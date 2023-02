Bývalý filmový producent Weinstein dostal ďalší trest za znásilnenie, tento raz 16 rokov

Súd vymeral bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi 16 rokov za znásilnenie. Pred tromi rokmi už dostal 23 rokov odňatia slobody a podľa webu Variety je prakticky isté, že strávi zvyšok života za mrežami.

Dnešný verdikt pramení z napadnutia nemenovanej modelky a herečky, ktoré sa odohralo v hoteli v Los Angeles v roku 2013.

Weinstein v minulom procese čelil aj obvineniam zo zneužitia ďalších troch žien, porota však uznala jeho vinu iba v jednom. Z obvinení spojených s ďalšou údajnou obeťou bol osloboený a u zvyšných dvoch nedospeli k záveru.

Odsúdený, ktorý bude mať v marci 71 rokov, trvá na nevine aj v prípade, za ktorý si dnes vypočul trest. Pred oznámením výšky trestu v súdnej sieni vyhlásil, že dotyčnú ženu ani nepoznal. Modelka a herečka, ktorá na súde vystupovala anonymne, počas jeho príhovoru plakala, píše AP, a tesne predtým vykreslila, ako ju skúsenosť s Weinsteinom poznačila.

"Pred tou nocou som bola veľmi šťastná a sebavedomá žena. Do budúcnosti som sa pozerala s nadšením. Všetko sa zmenilo, keď ma obžalovaný brutálne napadol. Žiadny trest nie je dosť dlhý na odčinenie škody, "povedala.

V roku 2020 bol Weinstein v New Yorku odsúdený za sexuálne napadnutie bývalej asistentky a znásilnenie herečky Jessicy Mannovej. Verejne ho počas posledných rokov obvinilo zo sexuálneho obťažovania či zneužitia viac ako 80 žien.

Bývalý šéf produkčných spoločností Miramax a The Weinstein Company podľa ich výpovedí po desaťročia zneužíval svoj vplyv, aby dostával svoje obete do zraniteľných pozícií. Jeho škandál vypukol v roku 2017 po publikovaní článku denníka The New York Times, ktorý spustil lavínu obvinení proti ďalším známym mužom označovanú ako hnutie MeToo. (ČTK)