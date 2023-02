Japonská spoločnosť pripravuje výlety balónom do stratosféry

Japonský startup Iwaya Giken plánuje spustiť komerčné lety balónom na pozorovanie vesmíru. Pasažieri nemusia byť miliardári, nemusia absolvovať intenzívny tréning ani ovládať cudzí jazyk.

"Je to bezpečné, ekonomické a šetrné pre ľudí," povedal Kejsuke Iwaja, generálny riaditeľ uvedenej spoločnosti počas predstavovania gondoly balóna. "Myšlienkou je vytvoriť vesmírnu turistiku pre každého.

" Zároveň povedal, že takto chce "demokratizovať priestor".

Spoločnosť Iwaya Giken so sídlom v Sappore pracuje na projekte od roku 2012. Vyvinula vzduchotesnú dvojmiestnu kabínu a balón plnený héliom pre lety až do výšky 25 kilometrov.

Plastová valcová kabína s priemerom 1,5 metra má dve kreslá a v prednej a zadnej časti niekoľko okien, ktoré umožňujú panoramatický výhľad do okolia. Posádka sa dostane tak vysoko, kde sa už dá pozorovať zakrivenie zemegule a vesmír. Bude to vyššie než lietajú prúdové lietadlá.

Spoločnosť spolupracuje s najväčšou japonskou cestovnou kanceláriou JTB Corp., ktorá už začala registráciu pre komerčné lety. Prvé lety by mali stáť asi 24 miliónov jenov (168 000 eur), ale túto sumu chce Kejsuke Iwaja postupne znížiť na niekoľko miliónov jenov (desiatky tisíc eur). Prvé výlety do stratosféry sú naplánované už koncom tohto roka.

Balón s priemerom 44 metrov by mal vyniesť pilota a pasažiera nad ostrovom Hokkaido za zhruba dve hodiny do stratosféry, kde by zostal hodinu a potom by zhruba hodinu klesal späť na Zem.

Registrácia na let potrvá do konca augusta. Prvých päť vybraných pasažierov oznámia v októbri, pričom medzi jednotlivými letmi bude v závislosti od počasia približne týždňová prestávka. (TASR)