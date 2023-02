Boj za demokraciu je podľa premiéra nekonečný a vyžaduje si zapojenie všetkých ľudí

Účasť vo voľbách by podľa premiéra Hegera nemala byť motivovaná finančnou odmenou. Volebné právo sa podľa jeho slov spája najmä so zodpovednosťou. "Určite by to nemalo byť motivované financiami," zdôraznil. Čítaj ďalej

Zároveň apeloval na poslancov parlamentu, aby predkladali len takéto návrhy zákonov, ktoré nemajú dosah na rozpočet. Líder OĽaNO Igor Matovič navrhuje za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách pre voličov odmenu 500 eur. (TASR)