Lekárski odborári kritizujú vládu za neplnenie bodov memoranda, ministerstvo zdravotníctva obvinenia popiera

Poslanec Gyimesi sa stretol s lídrom mimoparlamentnej Aliancie Forróm. Malo ísť podľa Gyimesiho slov o neformálne stretnutie, ktoré zahŕňalo neformálnu ponuku, ktorej obsah nechcel konkretizovať. Čítaj ďalej

"Dajú sa dať ponuky, ktoré sú automaticky určené na to, aby sa odmietli. Potom sú ponuky, ktoré majú za cieľ urobiť to, čo je cieľom aj strany, a to je prekročiť päťpercentnú hranicu a mať inštitucionálne zastúpenie v NR SR. To, čo mi hovoril predseda, nespĺňalo ten druhý cieľ," skonštatoval Gyimesi. Dodal, že ak príde oficiálna ponuka na oficiálne stretnutie zo strany Aliancie, prijme ju a budú diskutovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na otázku o spolupráci s Maďarským fórom Zsolta Simona reagoval Gyimesi s tým, že táto strana ide svojou vlastnou cestou. Skonštatoval, že vzhľadom na medializované informácie Maďarské fórum zrejme hľadá partnerov medzi slovenskými stranami.

Čo sa týka prípadnej opätovnej kandidatúry za hnutie OĽaNO, Gyimesi uviedol, že zatiaľ o tom nerokovali. (TASR)